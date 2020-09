Greenpeace protestiert vor dem Kanzleramt für Verkehrswende

BERLIN (dpa-AFX) - Vor den Beratungen der Bundeskanzlerin und einiger Ministerpräsidenten mit der Autoindustrie haben Greenpeace-Aktivisten vor dem Kanzleramt die immense Luftverschmutzung durch den Autoverkehr angeprangert. "Raus aus dem Verbrenner - Klimaschutz jetzt!" forderten die Umweltschützer am Dienstagmorgen. Gemalt wurde nach Auskunft eines Sprechers auch ein 50 Quadratmeter großes Kreidebild - darauf eine in Flammen stehende Erdkugel, die von einem Stadtgeländewagen (SUV) überfahren wird.

Verkehrsexperte Benjamin Stephan erklärte, der Verkehr sei heute das größte Sorgenkind beim Klimaschutz. "Ohne Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor bleibt der Verkehr Schlusslicht beim CO2-Sparen."

Staatliche Hilfen in der Corona-Krise für die Autoindustrie sieht Greenpeace skeptisch. Jüngste Zulassungszahlen zeigten, dass die Branche im Juli wieder annähernd so viele Autos verkauft habe wie im Vorjahr. "Die Industrie hat kein Absatzproblem, sondern ein Innovationsproblem", erklärte Stephan. Er verwies mahnend auf eine Studie der Internationalen Energieagentur IEA, wonach die seit Jahren steigende Zahl schwerer, spritfressender Stadtgeländewagen die CO2-Einsparung durch E-Autos aufzufressen drohe.

Ein am Dienstag veröffentlichter Bericht der Europäischen Umweltagentur (EEA) kommt zu dem Ergebnis, dass mehr als 400 000 Menschen in der Europäischen Union jährlich vorzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung sterben.

Schwerpunkte der Videokonferenz am Abend (19.00 Uhr) sollen strategische Fragen sein wie Digitalisierung , Vernetzung und autonomes Fahren. Allerdings belastet die Corona-Krise die Autoindustrie, die Nachfrage ist zurückgegangen.

Viele Firmen, vor allem Zulieferer, kämpfen mit Problemen. Deswegen sind Forderungen nach einer stärkeren Unterstützung aufgekommen. Die Autoindustrie beschäftigt direkt mehr als 800 000 Menschen in Deutschland./toz/DP/nas