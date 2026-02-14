GreenPower Motor Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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GreenPower Motor Company ließ sich am 08.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GreenPower Motor Company die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,40 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat GreenPower Motor Company im vergangenen Quartal 3,9 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GreenPower Motor Company 4,3 Millionen USD umsetzen können.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,570 USD. Im Vorjahr waren -6,800 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat GreenPower Motor Company 16,19 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 19,29 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.net
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