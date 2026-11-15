GreenPower Motor Company informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

GreenPower Motor Company ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GreenPower Motor Company die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,64 USD gegenüber -5,900 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion Finanzen.net