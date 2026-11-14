Greenpro Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Greenpro Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Greenpro Capital hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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