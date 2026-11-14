Greenpro Capital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Greenpro Capital hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,37 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Greenpro Capital im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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