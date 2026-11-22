GreenTree Hospitality Group ließ sich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GreenTree Hospitality Group die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei GreenTree Hospitality Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,0 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 15,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net