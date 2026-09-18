Grenergy Renovables SA Bearer: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

18.09.26 06:35 Uhr

Grenergy Renovables SA Bearer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Grenergy Renovables SA Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,57 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,090 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Grenergy Renovables SA Bearer im vergangenen Quartal 419,0 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 134,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grenergy Renovables SA Bearer 178,6 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.net