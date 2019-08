Grenke-Aufsichtsratsmitglied Heinz Panter legt Amt nur nach drei Monaten nieder

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Finanzierungsdienstleister GRENKE verliert ein Aufsichtsratsmitglied nach nur drei Monaten. Heinz Panter lege mit sofortiger Wirkung sein Amt nieder und scheide aus dem Aufsichtsrat aus, teilte der MDax-Konzern am Dienstag in Baden-Baden mit. Der 68-jährige Panter wurde erst im Mai 2019 in den Grenke-Aufsichtrat gewählt. Einen Grund für diesen Schritt nannte das Unternehmen nicht. Ein Nachfolger soll auf der Hauptversammlung im kommenden Jahr gewählt werden. Die Aktie notiert am Dienstag leicht im Plus./mne/fba