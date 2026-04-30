Grey Matters Health: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
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Grey Matters Health hat am 29.04.2026 das Zahlenwerk zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0,11 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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