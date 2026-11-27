Grey Wolf Health lud am 25.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 CAD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,2 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 9,3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion Finanzen.net