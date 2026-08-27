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Grey Wolf Health stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grey Wolf Health hat am 25.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem EPS von 0,02 CAD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Grey Wolf Health mit 0,020 CAD je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,6 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 9,5 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

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