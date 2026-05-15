GRI Bio: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Werte in diesem Artikel
GRI Bio lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,91 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -36,680 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GRI Bio
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GRI Bio
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle GRI Bio Aktie News
GRI Bio Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für GRI Bio nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.