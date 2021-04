Griechischer Regierungschef gegen Super League: 'Es ist falsch'

ATHEN (dpa-AFX) - Die griechische Regierung hat die Pläne von zwölf europäischen Fußball-Topclubs für eine europäische Super League abgelehnt. Der Vorschlag einiger wohlhabender Mannschaften sei nicht im Einklang mit der Tradition und die Geschichte des Spiels, twitterte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis am Dienstag. Was den Fußball so aufregend mache, sei die Möglichkeit des unerwarteten Ergebnisses. "Klipp und klar. Es ist falsch. Die Fans werden es nicht akzeptieren", schrieb Mitsotakis weiter.

In der Nacht zu Montag hatten zwölf europäische Spitzenvereine aus England, Italien und Spanien angekündigt, eine eigene, internationale Super League gründen zu wollen. Die Super League stünde in direkter Konkurrenz zur Champions League der UEFA. Deutsche Clubs sind nicht unter den Vereinen. Die europäische Fußball-Union UEFA hat Widerstand angekündigt. Sie drohte bereits den Nationalspielern der Clubs aus der Super League mit dem Ausschluss von der EM in diesem Sommer./tt/DP/mis