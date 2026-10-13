Grinm Advanced Materials veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

13.10.26 06:35 Uhr

Grinm Advanced Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,30 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Grinm Advanced Materials hat am 12.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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