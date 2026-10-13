Grinm Advanced Materials veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Grinm Advanced Materials hat am 12.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,10 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Grinm Advanced Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,30 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,67 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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