Grinm Metal Composites (Beijing) Technolgy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Grinm Metal Composites (Beijing) Technolgy präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 126,6 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 102,1 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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