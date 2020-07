Gröhe: Grundrente wichtiger Baustein im Kampf gegen Altersarmut

BERLIN (dpa-AFX) - Ex-Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) sieht im Grundrentenmodell der Koalition einen wichtigen Baustein im Kampf gegen Altersarmut. Die Grundrente sei "eingebunden in eine armutsbekämpfende Rentenpolitik insgesamt, zu der in der Vergangenheit auch schon Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente gehört haben", sagte Gröhe der Deutschen Presse-Agentur. Die Koalition werde in dieser Legislaturperiode zudem die Altersvorsorgepflicht für Selbstständige angehen, die öfter in Grundsicherung fallen als gesetzlich Versicherte.

Das Grundrentenmodell soll nach langem Streit an diesem Donnerstag im Bundestag verabschiedet werden und zum 1. Januar 2021 starten. Damit sollen die Renten von rund 1,3 Millionen Menschen mit kleinen Bezügen aufgebessert werden. Sie müssen mindestens 33 Jahre Beiträge eingezahlt haben. In der Union gab es bis zuletzt Kritik an der Finanzierung der Kosten von geschätzten 1,3 Milliarden bis 1,6 Milliarden Euro pro Jahr. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wollte eine europäische Finanztransaktionssteuer einsetzen. Die ist aber nicht in Sicht. Nun kommt das Geld aus dem Bundeshaushalt.

Gröhe betonte, das Wichtigste sei, dass die Finanzierung nicht über eine Beitragserhöhung komme. Scholz habe die Debatte mit markigen Worten begleitet, dann aber bei der Finanztransaktionssteuer nicht geliefert. "Aber darunter sollen die Rentnerinnen und Rentner mit kleiner Rente nicht leiden", sagte der Bundestagsabgeordnete. Die Union werde darauf achten, dass die von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) versprochenen 400 Millionen Euro aus dessen Etat kämen.

"Für Menschen, die jeden Cent und Euro umdrehen müssen, ist die Grundrente wirklich eine deutliche Verbesserung", lobte Gröhe. Eine Höherstufung gebe es unter Gerechtigkeitsgesichtspunkten nur, wenn wirklicher Bedarf festgestellt werde. "Deswegen haben wir Vorschläge der Sozialdemokratie, gleichsam alle niedrigen Renten mit der Gießkanne aufzustocken, abgelehnt."

Im Schnitt werde die Grundrente die Menschen mit geringen Renten um 80 Euro, manche um bis zu 400 Euro im Monat besserstellen. "Auch bei 80 Euro sind das fast 1000 Euro im Jahr", sagte Gröhe. "Wenn eine Floristin oder eine Friseurin nach 40 Jahren Vollzeittätigkeit bei 40 Prozent des Durchschnittsverdienstes nachher gut 500 Euro Rente im Monat haben, dann ist das doch etwas, was Menschen zu Recht als Missachtung ihrer Lebensleistung empfinden." Diese Rente steige nun auf 900 Euro.