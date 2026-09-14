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Großaktionär erhöht Druck

HUGO BOSS-Aktie leichter: Aufsichtsratschef Sturm gibt Mandat nach Frasers-Druck auf

HUGO BOSS-Aktie leichter: Aufsichtsratschef Sturm gibt Mandat nach Frasers-Druck auf

Der Modekonzern HUGO BOSS verliert nach dem erhöhten Druck des britischen Großaktionärs Frasers seinen Aufsichtsratschef.

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Stephan Sturm hat sich entschieden, sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrat mit Wirkung zum 15. Oktober 2026 niederzulegen, wie die HUGO BOSS AG mitteilte. "Die Entscheidung folgt auf konstruktive Gespräche vor dem Hintergrund der jüngsten Veränderungen in der Aktionärsstruktur (...)", so das Unternehmen.

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Die britische Frasers Group hatte jüngst angekündigt, bei HUGO BOSS auf eine Mehrheitsbeteiligung aufstocken zu wollen. Zudem hieß es, dass man die Unterstützung für Sturm überprüfen wolle. Damit hatte Frasers, dessen CEO Michael Murray seit 2025 im HUGO BOSS-Aufsichtsrat sitzt, den Druck auf den Aufsichtsratsvorsitzenden erhöht.

Vorstand und Aufsichtsrat von HUGO BOSS hatten den Aktionären von der Annahme des Frasers-Übernahmeangebots abgeraten. Die gebotenen 38 Euro je Aktie würden den Konzern unterbewerten.

Die HUGO BOSS-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,1 Prozent tiefer bei 38,20 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Pere Rubi / Shutterstock.com, Pere Rubi / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
02.09.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
02.09.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.08.26 HUGO BOSS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.

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