DAX 24.870 +0,1%ESt50 6.251 +0,4%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,65 -0,1%Nas 25.508 -0,0%Bitcoin 57.788 +1,2%Euro 1,1423 +0,1%Öl 88,5 -0,8%Gold 4.072 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Großaktionär Frasers stockt bei Hugo Boss weiter auf

Werte in diesem Artikel
Aktien
Frasers Group PLC Registered Shs
8.70 EUR 0.10 EUR 1.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HUGO BOSS AG
37.81 EUR 0.13 EUR 0.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

METZINGEN (dpa-AFX) - Im Übernahmeringen mit HUGO BOSS hat der Großaktionär Frasers Group seinen Anteil an dem Modekonzern weiter aufgestockt. Frasers habe seine Beteiligung an dem MDAX-Unternehmen um weitere rund 3,69 Prozent auf nun knapp 30,3 Prozent erhöht, teilten die Briten am Dienstag mit.

Werbung

Frasers versucht seit Mitte Juni, im Zuge eines freiwilligen öffentlichen Angebots das Ruder bei den Schwaben zu übernehmen. Die Offerte an die Hugo Boss-Aktionäre läuft noch bis zum 27. Juli.

Hugo Boss (HUGO BOSS) hält das Übernahmeangebot jedoch für nicht ausreichend. "Der Angebotspreis von 38,00 Euro pro Aktie spiegelt den eigenständigen Wert und das zukünftige Wertschöpfungspotenzial von Hugo Boss nicht angemessen wider", teilte das Unternehmen Anfang Juli mit.

Frasers ist ein Einzelhandelskonglomerat, hinter dem der Unternehmer Mike Ashley steckt./err/mne/mis

Aktuelle HUGO BOSS Aktie News

Werbung

HUGO BOSS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13.07.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
01.07.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
22.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK