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Großaktionär Frasers unterbreitet Übernahmeangebot für Hugo Boss

10.06.26 18:55 Uhr
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DOW JONES--Die Frasers Group hat ein Übernahmeangebot für Hugo Boss unterbreitet. Wie der britische Großaktionär mitteilte, will er 38 Euro je Aktie in bar für die ausstehenden Anteile bieten. Fraser beziffert das Volumen der Offerte für die ausstehenden Aktien auf 1,978 Milliarden Euro. Die Boss-Aktie ist am Mittwoch mit 36,46 Euro aus dem Xetra-Handel gegangen.

Derzeit halten die Briten 26,1 Prozent direkt an Hugo Boss, außerdem signifikante Optionen auf weitere Aktien. Frasers hat sich nach eigenen Angaben dazu entschieden, das Übernahmeangebot zu lancieren, um weitere Investitionen in den MDAX-Konzern zu erleichtern. Bei Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent wäre ein Pflichtangebot fällig geworden.

Hugo Boss sei ein zentraler Markenpartner für Frasers, so das britische Unternehmen weiter. Man unterstütze sowohl den Aufsichtsratschef Stephan Sturm als auch den Vorstandschef Daniel Grieder bei ihrer Wachstumsstrategie.

Frasers hat erst am Dienstag eine Kehrtwende vollzogen und Aufsichtsratschef Sturm die Unterstützung zugesagt. Im November vergangenen Jahres hatte man Sturm die Unterstützung entzogen.

Die Offerte, die im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden soll, wird keiner Mindestannahmeschwelle unterliegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2026 12:55 ET (16:55 GMT)

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