DAX24.283 -0,2%Est505.894 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,33 +0,4%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.948 -1,2%Euro1,1782 +0,1%Öl103,2 +2,9%Gold4.733 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Intel 855681 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX leichter -- Wall Street schwächer erwartet -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen -- Ölpreis, Barrick Mining, Moderna, Cerebras, Intel, CSL, Palantir im Fokus
Top News
Öl: Das könnte für Entspannung sorgen Öl: Das könnte für Entspannung sorgen
Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX mit moderatem Abwärtsdruck Fortschritte in Nahost lassen auf sich warten: DAX mit moderatem Abwärtsdruck
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Großaktionär Kühne erhöht Lufthansa-Beteiligung von 15 auf 20 Prozent

11.05.26 14:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,31 EUR 0,14 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an der Lufthansa Group erhöht. Der Anteil seiner Beteiligungsgesellschaft an dem Airline-Konzern überschritt am vergangenen Freitag die Schwelle von 20 Prozent, wie aus einer am Montag veröffentlichten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Zuvor hatte die Kühne Holding knapp über 15 Prozent an der Lufthansa Group gehalten. Zu den Gründen für die Aufstockung war zunächst nichts bekannt.

Der Präsident des Verwaltungsrats der Kühne Holding, Karl Gernandt, hatte sich im April angesichts der aktuellen Streiks bei mehreren Lufthansa-Konzernairlines bei den Spartengewerkschaften Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) und Vereinigung Cockpit (VC) über einen Missbrauch des Streikrechts beklagt. Das Schreiben war an mehrere Medien verschickt worden, unter anderem an das Handelsblatt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 08:33 ET (12:33 GMT)

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Lufthansa BuyUBS AG
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026Lufthansa Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen