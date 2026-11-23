Zuletzt hielt Springer Science+Business Media Galileo Participation knapp ein Drittel der Anteilsscheine von Springer Nature beziehungsweise knapp 63,9 Millionen Stück./mis

LONDON (dpa-AFX) - Einer der beiden Großaktionäre des Wissenschaftsverlags Springer Nature trennt sich von einem Aktienpaket. BC Partners beziehungsweise die von ihr beratene Gesellschaft Springer Science+Business Media Galileo Participation biete in einem beschleunigten Verfahren rund 5,5 Millionen Papiere im Wert von etwa 125 Millionen Euro an, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf Angebotsdokumente. Der Springer-Aktienkurs sank auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut 2 Prozent auf 21,80 Euro.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Springer Nature

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Springer Nature

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung