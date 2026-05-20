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Großaktionär Wacker Chemie macht Kasse mit Siltronic-Platzierung

26.05.26 18:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
94,35 EUR 0,35 EUR 0,37%
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WACKER CHEMIE AG
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Spezialchemiekonzern WACKER CHEMIE nutzt den guten Lauf bei den Aktien seiner Beteiligung Siltronic. Wacker wolle im Rahmen eine beschleunigten Auktionsverfahrens rund 1,8 Millionen Anteile an dem Waferhersteller verkaufen, teilte der MDax-Konzern am Dienstagabend nach Börsenschluss in München mit. Das entspreche rund sechs Prozent des Grundkapitals.

Das Angebot richte sich an institutionelle Investoren. Wacker werde auch nach der Platzierung größter Anteilseigner von Siltronic bleiben, hieß es weiter. Vor der Platzierung hielt Wacker einen Anteil von fast 31 Prozent. Die Siltronic-Aktie hat im bisherigen Jahresverlauf ihren Wert im Haupthandel wegen des Booms in der Halbleiterindustrie in etwa verdoppelt. Nachbörslich gaben die Titel auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um rund 4 Prozent nach.

"Mit dem Erlös aus der Transaktion stärken wir unsere Finanzlage und schaffen zusätzlichen Spielraum, um in ku?nftiges Wachstum (...) zu investieren", sagte Wacker-Chef Christian Hartel laut Mitteilung./men/jha/

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08:06WACKER CHEMIE NeutralUBS AG
22.05.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.05.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
06.05.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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29.04.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
26.03.2026WACKER CHEMIE BuyUBS AG
18.03.2026WACKER CHEMIE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.03.2026WACKER CHEMIE BuyWarburg Research
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08:06WACKER CHEMIE NeutralUBS AG
20.05.2026WACKER CHEMIE HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
30.04.2026WACKER CHEMIE Equal WeightBarclays Capital
30.04.2026WACKER CHEMIE HoldDeutsche Bank AG
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22.05.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.05.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.04.2026WACKER CHEMIE VerkaufenDZ BANK
25.03.2026WACKER CHEMIE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
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