Großaktionäre einverstanden

Die Everfuel-Aktie hebt am Mittwoch an der EURONEXT in Oslo ab, nachdem ein Übernahmeangebot für die ehemalige NEL-Tochter eingegangen ist. Großaktionäre und der Vorstand unterstützen das Angebot.

• Faro BidCo will Everfuel übernehmen

• Übernahmeangebot bewertet ehemalige NEL-Tochter mit 1,12 Milliarden NOK

• Großaktionäre nehmen Angebot an

Der Wasserstoffkonzern Everfuel gab am Mittwoch per Pressemitteilung bekannt, dass man eine Transaktionsvereinbarung mit Faro BidCo ApS geschlossen habe. Faro BidCo, laut Mitteilung eine indirekte Tochtergesellschaft eines Infrastruktur-Investmentfonds, der von Swiss Life AM verwaltet oder beraten wird, werde ein "freiwilliges Übernahmeangebot zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien" von Everfuel unterbreiten und biete dabei 13 NOK pro Aktie. Insgesamt wird die ehemalige NEL-Tochter mit 1,12 Milliarden NOK bewertet - das entspricht umgerechnet rund 95,6 Millionen Euro.

Das Übernahmeangebot von 13 NOK pro Aktie liegt rund 53 Prozent über dem letzten Schlusskurs der Everfuel-Aktie von 8,50 NOK und rund 47,5 Prozent über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage. Entsprechend steil geht es für das Papier zur Wochenmitte nach oben: Die Everfuel-Aktie gewinnt an der EURONEXT Growth in Oslo zeitweise 49,18 Prozent auf 12,68 NOK.

Großaktionäre von Everfuel stimmen Übernahmeangebot zu

Everfuel macht laut eigenen Angaben grünen Wasserstoff für die emissionsfreie Industrie und Mobilität in Europa kommerziell verfügbar und biete "wettbewerbsfähige, allumfassende Wasserstoffversorgungs- und Betankungslösungen". Das Unternehmen wurde 2020 aus dem norwegischen Wasserstoffkonzern NEL ausgegliedert, der zunächst Großaktionär von Everfuel blieb. Im Dezember 2023 verkaufte NEL jedoch alle übrigen Everfuel-Aktien an das japanische Unternehmen HyVC ApS, das von Itochu und Osaka Gas kontrolliert wird.

HyVC ApS gehört zusammen mit der E.F. Holding, die sich indirekt im Mehrheitsbesitz von Everfuel-CEO Jacob Krogsgaard befindet, sowie dem Clean H2 Infra Fund auch aktuell zu den drei größten Einzelaktionären von Everfuel. Zusammen halten die drei Großaktionäre laut Pressemitteilung rund 75,05 Prozent aller ausstehenden Aktien und haben bereits ihre Zustimmung zu dem Übernahmeangebot signalisiert. Darüber hinaus hätten sich auch alle Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung von Everfuel, die Aktien am Unternehmen besitzen, dazu verpflichtet, das Angebot anzunehmen, heißt es weiter.

Everfuel-Vorstand sieht in Übernahmeangebot "spannende Gelegenheit"

Der Everfuel-Vorstand habe außerdem einstimmig beschlossen, den Streubesitzaktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen. "Der Vorstand hat das Angebot gründlich geprüft und ist der Ansicht, dass die Bedingungen dieses Angebots im besten Interesse von Everfuel und seinen Aktionären sind und eine Gleichbehandlung aller Aktionäre aus wirtschaftlicher Sicht gewährleisten. Daher empfiehlt der Vorstand den Streubesitzaktionären von Everfuel, das Angebot anzunehmen", wird Søren Eriksen, Vorstandsvorsitzender von Everfuel, in der Pressemitteilung zitiert.

"Das Angebot bietet Everfuel eine spannende Gelegenheit, sein Geschäft weiterzuentwickeln und seinen Wachstumskurs in einem privaten Umfeld fortzusetzen. Insbesondere freuen wir uns, dass sich das neue Eigentümerkonsortium unter bestimmten Bedingungen verpflichtet hat, neue Finanzierungen für den Betrieb von Everfuel und die Entwicklung der bestehenden und zukünftigen Projekte von Everfuel bereitzustellen. In der kommenden Phase wird der Zugang zu stabilen und langfristigen Finanzierungen ein wichtiger Erfolgsfaktor für Everfuel sein", so Eriksen weiter.

Nur geringe Impulse für NEL ASA-Aktie und andere Wasserstofftitel

Am Mittwoch liegen auch andere Wasserstofftitel an der EURONEXT leicht im Plus. So kann der Anteilsschein von NEL ASA, der ehemaligen Everfuel-Mutter, zeitweise um 0,79 Prozent auf 5,392 NOK zulegen. Für Papiere des Wasserstofftankstellen-Spezialisten Cavendish Hydrogen, der erst im Juni von NEL abgespalten wurde, geht es zeitweise um 2,6 Prozent hoch auf 13,994 NOK.

Die Papiere profitieren wohl indirekt von der Übernahmeofferte, da sie laut "DER AKTIONÄR" zeige, dass Infrastrukturfonds durchaus an Wasserstoff-Assets interessiert und die Bewertungen attraktiv seien.

Redaktion finanzen.net