Großaktionäre steigen bei Corestate fast komplett aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Immobilien-Investmentmanager Corestate Capital sind drei Großaktionäre nahezu komplett ausgestiegen. Norbert Ketterer, Sandra Ketterer und Herr Yannick Heller hätten nahezu alle ihre Anteile an verschiedene Investoren verkauft, hatte das Unternehmen bereits am Freitagabend mitgeteilt. Laut Unternehmensangaben mit Stand vom 21. September hielten die drei in Summe 24,9 Prozent der Anteile.

Die Geschäfte des Unternehmens waren wegen der Corona-Krise eingebrochen, auch weil Investoren vorübergehend keine Geld mehr in neue Immobilienprojekte steckten. 2021 will Corestate aber wieder wachsen. Mit 18,45 Euro per Schlusskurs vom Freitag notieren die Aktien aktuell rund 56 Prozent unter dem Vorkrisenniveau. Vom Rekordtief von unter 12 Euro Ende Oktober haben sie sich zuletzt im Sog der Rally des gesamten Aktienmarktes aber ein gutes Stück weit erholt./mis