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Großartige Auftragsdynamik

Siemens Healthineers-Aktie: Wachstumserwartung erneut gesenkt

Siemens Healthineers-Aktie: Wachstumserwartung erneut gesenkt

Siemens Healthineers kappt nach einem deutlichen Umsatzrückgang in der Labordiagnostik im dritten Quartal die Wachstumsprognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr erneut.

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Erwartet wird nun ein vergleichbares Umsatzwachstum zwischen 3,5 und 4,0 Prozent zum Vorjahr statt wie bisher 4,5 bis 5,0 Prozent, wie der Medizintechnikkonzern mitteilte. Zugleich werden die Gewinne besser ausfallen. Wegen der Rückerstattung gezahlter US-Handelszölle hob Healthineers zugleich die Ergebnisprognose an. Das bereinigte unverwässerte Ergebnis je Aktie wird nun zwischen 2,35 und 2,45 Euro statt wie bisher zwischen 2,20 und 2,30 Euro erwartet.

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Im dritten Quartal verbuchte Siemens Healthineers ein vergleichbares Wachstum von 2,8 Prozent auf 5,82 Milliarden Euro. Das blieb damit nicht nur hinter dem Jahresziel zurück, sondern verfehlte auch die Markterwartungen. Analysten hatten im Konsens mit 4,5 Prozent Wachstum gerechnet.

Einem starken Zuwachs von 9,2 Prozent im Geschäft mit der Strahlentherapie und einem moderaten Plus von 2,3 Prozent in der Bildgebung stand ein Umsatzrückgang um 5,5 Prozent in der Labordiagnostik gegenüber, der in China sogar erheblich ausfiel.

Das bereinigte EBIT kletterte unter anderem wegen der Rückerstattung von US-Handelszöllen um 15,6 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro und die Marge erreichte 19,1 (Vorjahr: 16,8) Prozent. Hier hatten Analysten jeweils mit Rückgängen gerechnet.

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"Wir hatten eine großartige Auftragsdynamik", sagte Vorstandschef Bernd Montag. Der synergetische Kern abseits des Laborgeschäfts habe sich sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis als robust erwiesen.

Wegen der anhaltend rückläufiger Diagnostics-Umsätze in China hatte Siemens Healthineers die Umsatzprognose schon vor einem Quartal reduziert.

Bildquellen: Siemens AG, testing / Shutterstock.com

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23.07.26 Siemens Kaufen DZ BANK
14.07.26 Siemens Outperform Bernstein Research
09.07.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Siemens Underweight Barclays Capital
07.07.26 Siemens Buy UBS AG