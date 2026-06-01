Rheinmetall-Aktie dennoch tiefer: Rüstungskonzern erhält milliardenschwere Aufträge aus Rumänien
Rumänien beauftragt Rheinmetall mit der Lieferung von diversen Rüstungsgütern im Gesamtwert von 5,7 Milliarden Euro.
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Das Generaldirektorat Rüstung des südosteuropäischen Landes bestellte 298 Lynx-Gefechtsfahrzeuge und darauf basierende Flugabwehrsysteme Skyranger, zwei Offshore-Patrouillenboote, zwei Taucherunterstützugsboote sowie Mittelkalibermunition für Flugabwehr und Schützenpanzer, wie der Düsseldorfer Rüstungskonzern mitteilte. Die Auslieferungen sollen 2028 beginnen und bis 2030 abgeschlossen sein.
Ein Großteil der Wertschöpfung erfolgt vor Ort. Rheinmetall wird für mehrere hundert Millionen Euro ihre in Rumänien vorhandenen Kapazitäten deutlich ausweiten, auch ein Technologietransfer wird stattfinden. Rheinmetall sprach vom größten internationalen Auftragspaket der jüngeren Unternehmensgeschichte.
Via XETRA zeigt sich die Rheinmetall-Aktie zeitweise mit Verlusten von 0,89 Prozent auf 1.196,20 Euro.
DJG/rio/mgo
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