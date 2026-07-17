Airbus-Aktie dennoch tiefer: Riyadh Air bestellt sechs weitere A350-1000
Die saudische Fluggesellschaft Riyadh Air hat einen Auftrag über sechs weitere Airbus A350-1000-Flugzeuge bestätigt.
Werte in diesem Artikel
Damit hat die Fluggesellschaft nun insgesamt 31 Flugzeuge dieses Typs fest bestellt, wie der Hersteller Airbus mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
Der Auftrag erfolgt im Rahmen einer im Jahr 2025 gemachten Zusage der Fluggesellschaft, bis zu 50 Flugzeuge des Typs A350-1000 zu erwerben. Riyadh Air werde den A350-1000 einsetzen, um die internationalen Wachstumsziele der Fluggesellschaft zu erreichen und bis 2030 mehr als 100 Ziele weltweit anzufliegen.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,69 Prozent tiefer bei 192,94 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Naiyyer / Shutterstock.com, Airbus Group
Aktuelle Airbus Aktie News
Airbus Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.26
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Airbus SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Airbus SE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.