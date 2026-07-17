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Airbus-Aktie dennoch tiefer: Riyadh Air bestellt sechs weitere A350-1000

Airbus-Aktie dennoch tiefer: Riyadh Air bestellt sechs weitere A350-1000

Die saudische Fluggesellschaft Riyadh Air hat einen Auftrag über sechs weitere Airbus A350-1000-Flugzeuge bestätigt.

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Airbus SE
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Damit hat die Fluggesellschaft nun insgesamt 31 Flugzeuge dieses Typs fest bestellt, wie der Hersteller Airbus mitteilte. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

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Der Auftrag erfolgt im Rahmen einer im Jahr 2025 gemachten Zusage der Fluggesellschaft, bis zu 50 Flugzeuge des Typs A350-1000 zu erwerben. Riyadh Air werde den A350-1000 einsetzen, um die internationalen Wachstumsziele der Fluggesellschaft zu erreichen und bis 2030 mehr als 100 Ziele weltweit anzufliegen.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,69 Prozent tiefer bei 192,94 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Naiyyer / Shutterstock.com, Airbus Group

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16.07.26 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.