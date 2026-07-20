DAX 24.922 +0,3%ESt50 6.264 +0,6%MSCI World 4.793 -0,3%Top 10 Crypto 8,66 +0,1%Nas 25.508 -0,0%Bitcoin 57.930 +1,4%Euro 1,1426 +0,1%Öl 89,6 +0,4%Gold 4.063 +1,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Großauftrag

Airbus-Aktie in Grün: Megadeal mit SMBC - Konzern wird Ankerinvestor in neuem Rüstungsfonds E2D

Airbus-Aktie in Grün: Megadeal mit SMBC - Konzern wird Ankerinvestor in neuem Rüstungsfonds E2D

Airbus hat auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einen weiteren Großauftrag eingeheimst.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
193.34 EUR 1.52 EUR 0.79 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Wie der Konzern mitteilte, hat der Luftfahrt-Finanzierer SMBC Aviation Capital 100 Flugzeuge aus der A320neo-Familie fest bestellt. Die Order besteht aus 65 A321 neo und 35 A320neo. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Werbung

Airbus wird Ankerinvestor in neuem Rüstungsfonds E2D

Airbus wird Ankerinvestor eines neuen europäischen Fonds in Rüstungstechnologie, der im Juni von den Venture-Capital-Gesellschaften AVP und Earlybird aufgelegt worden ist. Der Wachstumsfonds mit dem Namen "E2D" hat ein Zielvolumen von 500 Millionen Euro, und hat sich zum Ziel gesetzt, rund 20 Unternehmen mit einer Investition von durchschnittlich 25 Millionen Euro zu unterstützen, wie Airbus mitteilte. Zur Höhe der eigenen Investition in den Fonds machte der im DAX notierte Luft-, Rüstungs- und Raumfahrtkonzern keine Angaben.

Die erste Investition erhält Alta Ares mit Sitz in Frankreich. Das Unternehmen entwickelt KI-gestützte Hardware und Software für Missionen in den Bereichen Aufklärung, Überwachung und Erkundung ("Intelligence", "Surveillance" und "Reconnaissance" - ISR) sowie zur Abwehr unbemannter Flugsysteme. Alta Ares hat im Juni eine Absichtserklärung mit der Airbus-Sparte Defence and Space unterzeichnet, um gemeinsam Lösungen zur Abwehr von Drohnen zu entwickeln und in das Kampfführungssystem von Airbus zu integrieren.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,86 Prozent fester bei 193,34 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Airbus, Bocman1973 / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
16.07.26 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.