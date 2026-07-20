Airbus-Aktie in Grün: Megadeal über 100 A320neo mit SMBC
Airbus hat auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einen weiteren Großauftrag eingeheimst.
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Wie der Konzern mitteilte, hat der Luftfahrt-Finanzierer SMBC Aviation Capital 100 Flugzeuge aus der A320neo-Familie fest bestellt. Die Order besteht aus 65 A321 neo und 35 A320neo. Finanzielle Details wurden nicht genannt.
Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 0,68 Prozent fester bei 193,00 Euro.
DJG/mgo/ros
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Bildquellen: Airbus, Bocman1973 / Shutterstock.com
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