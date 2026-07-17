Airbus-Aktie: Megadeal über 100 A320neo mit SMBC

Großauftrag

20.07.26 17:27 Uhr

Airbus hat auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einen weiteren Großauftrag eingeheimst.

Wie der Konzern mitteilte, hat der Luftfahrt-Finanzierer SMBC Aviation Capital 100 Flugzeuge aus der A320neo-Familie fest bestellt. Die Order besteht aus 65 A321 neo und 35 A320neo. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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