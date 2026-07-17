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Großauftrag

Airbus-Aktie: Megadeal über 100 A320neo mit SMBC

Airbus-Aktie: Megadeal über 100 A320neo mit SMBC

Airbus hat auf der Luftfahrtmesse im britischen Farnborough einen weiteren Großauftrag eingeheimst.

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Airbus SE
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Wie der Konzern mitteilte, hat der Luftfahrt-Finanzierer SMBC Aviation Capital 100 Flugzeuge aus der A320neo-Familie fest bestellt. Die Order besteht aus 65 A321 neo und 35 A320neo. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

DJG/mgo/ros

DOW JONES

Bildquellen: Airbus, Bocman1973 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
16.07.26 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.07.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.