Bilfinger erhält Großauftrag für britisches Kernkraftwerk – Aktie steigt

Großauftrag

14.10.26 11:31 Uhr

Bilfinger sichert sich einen Großauftrag für das britische Kernkraftwerk Hinkley Point C, der voraussichtlich bis 2030 läuft.

Bilfinger hat einen Großauftrag in Großbritannien erhalten. Der Auftrag für das EDF-Vorhaben Hinkley Point C läuft voraussichtlich bis 2030 und hat laut dem Industriedienstleister einen Umfang im „erheblichen Millionen-Euro-Bereich“.

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Arbeiten für neues Kernkraftwerk

Der Auftrag umfasst die Detailplanung, Beschaffung, Rohrvorfertigung und Installationsarbeiten für das entstehende Kernkraftwerk Hinkley Point C von EDF in Großbritannien.

„Dieser mehrjährige Auftrag macht uns zu einem der wenigen ausgewählten Partner, die mit der Lieferung wesentlicher Systeme für neue Kernkraftwerke betraut sind“, sagte Caroline Sagne, President Business Unit Nuclear bei Bilfinger.

Bilfinger-Aktie legt zu

Die Bilfinger-Aktie gewinnt auf Xetra zeitweise 1,92 Prozent auf 55,65 Euro.