Daimler Truck-Aktie gewinnt: Auftrag der neuseeländischen Streitkräfte gesichert
Daimler Truck hat einen Auftrag in Neuseeland an Land gezogen.
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Wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilte, wird er das neuseeländische Verteidigungsministerium und die New Zealand Defence Force mit 61 Mercedes-Benz Unimog beliefern. Die Fahrzeuge sind Teil einer Investition der neuseeländischen Regierung zur Modernisierung der Logistik- und Unterstützungsflotte für die Ausbildung, für Transportaufgaben sowie für Katastrophenhilfe und Notfalleinsätze in Neuseeland, und sollen schrittweise ab Mitte nächsten Jahres ausgeliefert werden.
Via XETRA zeigt sich die Daimler Truck-Aktie zeitweise 0,47 Prozent fester bei 40,99 Euro.
DOW JONES
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