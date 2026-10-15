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Daimler Truck-Aktie gewinnt: Auftrag der neuseeländischen Streitkräfte gesichert

Daimler Truck-Aktie gewinnt: Auftrag der neuseeländischen Streitkräfte gesichert

Daimler Truck hat einen Auftrag in Neuseeland an Land gezogen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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Wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilte, wird er das neuseeländische Verteidigungsministerium und die New Zealand Defence Force mit 61 Mercedes-Benz Unimog beliefern. Die Fahrzeuge sind Teil einer Investition der neuseeländischen Regierung zur Modernisierung der Logistik- und Unterstützungsflotte für die Ausbildung, für Transportaufgaben sowie für Katastrophenhilfe und Notfalleinsätze in Neuseeland, und sollen schrittweise ab Mitte nächsten Jahres ausgeliefert werden.

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Via XETRA zeigt sich die Daimler Truck-Aktie zeitweise 0,47 Prozent fester bei 40,99 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
13.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
09.10.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Jefferies & Company Inc.

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