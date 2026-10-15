Daimler Truck-Aktie gewinnt: Auftrag der neuseeländischen Streitkräfte gesichert

Großauftrag

15.10.26 09:17 Uhr

Daimler Truck hat einen Auftrag in Neuseeland an Land gezogen.

Via XETRA zeigt sich die Daimler Truck -Aktie zeitweise 0,47 Prozent fester bei 40,99 Euro.

Wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilte, wird er das neuseeländische Verteidigungsministerium und die New Zealand Defence Force mit 61 Mercedes -Benz Unimog beliefern. Die Fahrzeuge sind Teil einer Investition der neuseeländischen Regierung zur Modernisierung der Logistik- und Unterstützungsflotte für die Ausbildung, für Transportaufgaben sowie für Katastrophenhilfe und Notfalleinsätze in Neuseeland, und sollen schrittweise ab Mitte nächsten Jahres ausgeliefert werden.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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