Großauftrag

Der australische Drohnenabwehr-Spezialist DroneShield hat einen weiteren bedeutenden Auftrag in den Vereinigten Staaten gewonnen.

• US-Auftrag über bis zu 24,9 Millionen AUD an Land gezogen

• Lieferungen und Umsätze schon 2026 und 2027

• Wichtiger Meilenstein für US-Expansion



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Wie DroneShield am Dienstag per Pressemitteilung bekanntgab, hat das Unternehmen einen Vertrag mit der Joint Interagency Task Force 401 (JIATF-401) geschlossen, einer zentralen Organisation des US-Verteidigungsapparats zur Koordinierung von Maßnahmen gegen unbemannte Flugsysteme.

Der Vertrag umfasst zunächst ein Volumen von 19,3 Millionen AUD, der Kunde hat jedoch die Möglichkeit, dieses Volumen über einen Zeitraum von fünf Jahren um 5,6 Millionen AUD zu erhöhen. Das Gesamtvolumen des Auftrags beläuft sich somit auf bis zu 24,9 Millionen AUD und unterstreicht die wachsende Bedeutung von Technologien zur Abwehr von Drohnen in militärischen und sicherheitsrelevanten Einsatzgebieten.

Geliefert werden sowohl mobile als auch stationäre Systeme zur Drohnenabwehr. Laut DroneShield können die benötigten Systeme weitgehend aus der bestehenden Produktionsplanung bereitgestellt werden, sodass die Auslieferungen bereits 2026 und 2027 erfolgen sollen. Neben Hardware gehören jedoch auch Software-Abonnements, Garantieleistungen sowie verschiedene Serviceangebote zum Leistungsumfang des Vertrags.

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Steigende Nachfrage nach Schutz vor Drohnenbedrohungen

Die Vergabe des Auftrags verdeutlicht den zunehmenden Bedarf an Lösungen zur Absicherung des Luftraums gegen unbemannte Fluggeräte. Insbesondere militärische Einrichtungen, Regierungsbehörden und Betreiber kritischer Infrastruktur sehen sich weltweit mit einer wachsenden Bedrohung durch Drohnen konfrontiert. Die Fähigkeit, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu neutralisieren, entwickelt sich zunehmend zu einem strategischen Sicherheitsfaktor.

DroneShield-Chef Angus Bean sieht den Auftrag daher auch als Bestätigung dieses Trends. "Dieser Vertrag verdeutlicht den wachsenden Bedarf an Drohnenabwehrfähigkeiten in komplexen Einsatzumgebungen. Kunden suchen zunehmend nach Lösungen, die schnelle Einsatzbereitschaft mit dauerhafter Luftsicherheit verbinden; DroneShield ist bestens positioniert, um diesen Anforderungen mit seinem Portfolio an mobilen und stationären Systemen gerecht zu werden", sagte er laut Pressemitteilung. Zudem betonte der CEO, dass der Auftrag ein Zeichen für die anhaltende Dynamik von DroneShield auf dem US-Markt darstelle.

Ähnlich äußerte sich auch Ray Fitzgerald, Präsident der US-Abteilung des Unternehmens. Er bezeichnete den Vertragsabschluss als wichtigen Meilenstein für die Expansion des Unternehmens in den Vereinigten Staaten.

Für DroneShield besitzt der US-Markt eine herausragende Bedeutung. Die JIATF-401 gilt als zentrale Organisation zur Koordinierung von Counter-UAS-Maßnahmen innerhalb der US-Streitkräfte und unterstützt zugleich verbündete Staaten beim schnellen Erwerb moderner Drohnenabwehrtechnologien. Entsprechend besitzt die Zusammenarbeit mit der Task Force einen hohen strategischen Stellenwert.

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Bedeutender Beitrag für Umsatz und Planungssicherheit

Auch aus finanzieller Sicht besitzt der Auftrag hohe Relevanz für das Unternehmen. Von dem anfänglichen Vertragswert in Höhe von 19,3 Millionen US-Dollar erwartet DroneShield nach eigenen Angaben, dass mindestens 10 Millionen US-Dollar bereits als gesicherter Umsatz im Geschäftsjahr 2026 verbucht werden können. Der verbleibende Teil soll voraussichtlich im Jahr 2027 ergebniswirksam werden. Die Zahlungen aus dem Vertrag werden überwiegend zwischen der zweiten Jahreshälfte 2026 und der ersten Jahreshälfte 2027 erwartet.

Bemerkenswert ist zudem, dass DroneShield im Rahmen des Projekts nicht ausschließlich eigene Systeme liefert. Das Unternehmen wird auch interoperable Lösungen externer Anbieter beschaffen und integrieren. Dies verdeutlicht die zunehmende Bedeutung vernetzter Sicherheitsarchitekturen, bei denen unterschiedliche Technologien zu einem gemeinsamen Abwehrsystem zusammengeführt werden.

An der Börse in Sydney honorierten Anleger am Dienstag den neuen Auftrag, indem sie die DroneShield-Aktie letztlich um 3,71 Prozent auf 3,215 AUD nach oben schoben.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net