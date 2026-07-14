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Großauftrag

FRIEDRICH VORWERK-Aktie dennoch leihcter: Auftrag für Wasserstoffleitung H2Coastlink 1 erhalten

FRIEDRICH VORWERK-Aktie dennoch leihcter: Auftrag für Wasserstoffleitung H2Coastlink 1 erhalten

Der Pipeline- und Anlagenbauer FRIEDRICH VORWERK hat als Teil einer Arbeitsgemeinschaft einen Großauftrag für die Wasserstoffleitung "H2Coastlink 1" erhalten.

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FRIEDRICH VORWERK
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Der Auftragswert liegt im zweistelligen Millionenbereich, wie das im SDAX notierte Unternehmen FRIEDRICH VORWERK am Mittwoch mitteilte. Die Arbeiten sollen diesen Sommer beginnen und die Übergabe sei für den Herbst 2027 vorgesehen.

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Kernstück der neuen Trasse zwischen Emden und Leer sei eine rund 24 Kilometer lange Wasserstoffhochdruckleitung, wie es weiter von dem Unternehmen heißt, dessen größter Aktionär die Beteiligungsgesellschaft MBB ist. Die H2Coastlink-1-Leitung soll den Elektrolyseur in Emden mit dem Wasserstoff-Kernnetz verbinden. An die Leitung sollen weitere Leitungen des Wasserstoff-Kernnetzes angeschlossen werden.

Die FRIEDRICH VORWERK-Aktie notiert am Mittwoch im XETRA-Handel zeitweise 0,32 Prozent tiefer bei 62,75 Euro.

/mis/zb

TOSTEDT/BERLIN (dpa-AFX)

Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK

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DatumRatingAnalyst
14.07.26 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
13.05.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
08.04.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.26 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.