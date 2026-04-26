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Großauftrag

init-Aktie auf Mehrmonatshoch: Millionenauftrag aus Australien sorgt für Kurssprung

28.04.26 11:36 Uhr
init-Aktie stark gefragt: Großauftrag für Sydney-Fahrkartensystem beflügelt Kurs | finanzen.net

Die Aktien von init Innovation sind am Dienstag nach einem Großauftrag auf den höchsten Stand seit mehr als sechs Monaten gesprungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
init innovation in traffic systems SE
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Zuletzt notierten die Papiere des IT-Dienstleisters für den öffentlichen Personenverkehr via XETRA knapp zwölf Prozent höher bei rund 50 Euro. Damit machten sie ihre bislang negative Kursbilanz für das laufende Jahr mehr als wett und verbuchen nun einen Kursgewinn von rund sieben Prozent.

Wie das Unternehmen mitteilte, erhielt es von der zentralen Verkehrsbehörde des australischen Bundesstaates New South Wales den Auftrag für die Modernisierung der Fahrkartensysteme des Sydney Opal-Netzwerks.

Die Behörde schätze das Auftragsvolumen für init auf umgerechnet knapp 380 Millionen Euro für Konzeption, Installation und Lieferung des Fahrkartensystems sowie dessen Betrieb über einen Zeitraum von zehn Jahren, hieß es weiter.

/edh/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Denphumi / Shutterstock.com

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