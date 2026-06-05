Nordex-Aktie etwas leichter: Neuer Auftrag aus Deutschland über 255 Megawatt
Nordex hat in den ersten Monaten des zweiten Quartals Aufträge aus Deutschland über insgesamt rund 255 Megawatt Gesamtleistung erhalten.
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Die Bestellungen umfassen 14 Windenergieprojekte mit insgesamt 39 Turbinen, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Geordert worden seien 19 Turbinen des Typs N163/6.X, elf Anlagen des Typs N175/6.X und neun N149-Turbinen. Die Errichtung und Inbetriebnahme aller Windprojekte sei zwischen Sommer 2027 und Frühjahr 2028 geplant.
Im vorbörslichen Tradegate-Handel notiert die Nordex-Aktie zeitweise 0,15 Prozent tiefer bei 40,00 Euro.
DJG/kla/rio
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