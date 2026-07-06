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Nordex-Aktie gibt nach: UKA bestellt 100 Windturbinen

Nordex-Aktie gibt nach: UKA bestellt 100 Windturbinen

Nordex wird dem deutschen Wind- und Solarparkentwickler UKA 100 Turbinen mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt 700 Megawatt liefern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
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Die Anlagen sind für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern vorgesehen, wie der Hersteller in Hamburg mitteilte. Die Aufträge seien Ende Juni eingegangen und umfassten mehrjährige Service- und Wartungsverträge, hieß es weiter.

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Die Nordex gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,32 Prozent auf 43,74 Euro nach.

DJG/rio/hab

DOW JONES

Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
03.07.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
03.07.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
01.07.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
22.06.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
05.06.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets