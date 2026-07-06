Nordex-Aktie gibt nach: UKA bestellt 100 Windturbinen
Nordex wird dem deutschen Wind- und Solarparkentwickler UKA 100 Turbinen mit einer Erzeugungsleistung von insgesamt 700 Megawatt liefern.
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Die Anlagen sind für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern vorgesehen, wie der Hersteller in Hamburg mitteilte. Die Aufträge seien Ende Juni eingegangen und umfassten mehrjährige Service- und Wartungsverträge, hieß es weiter.
Die Nordex gibt im XETRA-Handel zeitweise 0,32 Prozent auf 43,74 Euro nach.
DJG/rio/hab
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Nordex, Lukassek / Shutterstock.com
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.07.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.07.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.06.26
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets