Nordex liefert Turbinen für Windpark in Spanien - Aktie tiefer
Nordex wird einen Windpark in Spanien mit 13 Turbinen und Stahlrohrtürmen ausstatten.
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Die Anlagen werden voraussichtlich ab Frühjahr nächsten Jahres errichtet, eine Gesamtleistung von 80 Megawatt haben und gegen Ende 2027 in Betrieb gehen, wie der Windanlagenhersteller mitteilte. Der Auftraggeber habe die Option, den Windpark noch um 40 Megawatt Leistung zu erweitern, hieß es weiter. Teil des Auftrags sei ein Servicevertrag mit 20 Jahren Laufzeit.
Die Nordex-Papiere zeigen sich im XETRA-Handel mit Abschlägen: Es geht zeitweise marginale 0,96 Prozent aufwärts auf 45,20 Euro.DJG/rio/cbr
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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