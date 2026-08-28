Raumfahrtkonzern OHB erhält Auftrag für 18 Satellitenplattformen - Aktie kräftig im Plus
Der Raumfahrtkonzern OHB hat einen Auftrag für das europäische Satellitenkommunikationssystem IRIS bekommen.
Werte in diesem Artikel
Der Konzern habe mit dem europäischen Satellitenbetreiber SES (SES Global) einen Vertrag im Wert von rund einer Milliarde Euro über die Entwicklung und den Bau von 18 Satellitenplattformen unterzeichnet, teilte das SDAX-Unternehmen am Montag in Bremen mit.
IRIS ist laut Mitteilung die europäische Antwort auf den wachsenden Bedarf an sicherer und souveräner Satellitenkommunikation. Das System soll aus einer Konstellation von 348 Satelliten bestehen, die in niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen fliegen. Mit IRIS verfolgt die EU das Ziel, ihre Souveränität im Bereich sicherer Satellitenkommunikation nachhaltig auszubauen.
Die OHB-Aktie zieht daraufhin im XETRA-Handel am Montag stellenweise um 4,11 Prozent auf 197,40 Euro an und ist damit Spitzenreiter im SDAX.
/err/stk
BREMEN (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf OHB
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf OHB
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, OHB System AG
Aktuelle OHB Aktie News
OHB Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OHB nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.08.26
|OHB SE Outperform
|Oddo BHF
|11.08.26
|OHB SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.17
|OHB SE kaufen
|DZ BANK
|26.02.14
|OHB halten
|Commerzbank AG
|24.02.14
|OHB kaufen
|Bankhaus Lampe KG