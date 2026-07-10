Rheinmetall-Aktie dennoch etwas leichter: Auftrag aus Großbritannien erhalten
Rheinmetall hat einen Großauftrag aus Großbritannien erhalten.
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Wie der Rüstungskonzern mitteilte, ist er Teil eines Konsortiums zur Digitalisierung der Gefechtsausbildung der britischen Armee. Der Rheinmetall-Anteil an dem Auftrag hat ein Volumen von knapp einer Milliarde Euro. Das Konsortium wird im Sommer 2026 mit der operativen Umsetzung beginnen. Der Dienstleistungsvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren.
Die Rheinmetall-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 0,22 Prozent tiefer bei 989,80 Euro.
DJG/mgo/ros
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Rheinmetall Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG