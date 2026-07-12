Rheinmetall-Aktie dreht dennoch ins Minus: Auftrag aus Großbritannien erhalten

KI-Nachrichtenüberblick

• Rheinmetall ist Teil eines Konsortiums zur Digitalisierung der Gefechtsausbildung der britischen Armee, mit einem Auftragsvolumen von knapp einer Milliarde Euro.

• Der operative Einsatz des Projekts beginnt im Sommer 2026 und läuft über eine Laufzeit von 15 Jahren.