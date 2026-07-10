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Großauftrag

Rheinmetall-Aktie legt zu: Auftrag aus Großbritannien erhalten

Rheinmetall-Aktie legt zu: Auftrag aus Großbritannien erhalten

Rheinmetall hat einen Großauftrag aus Großbritannien erhalten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1,005.20 EUR 11.80 EUR 1.19 %
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Wie der Rüstungskonzern mitteilte, ist er Teil eines Konsortiums zur Digitalisierung der Gefechtsausbildung der britischen Armee. Der Rheinmetall-Anteil an dem Auftrag hat ein Volumen von knapp einer Milliarde Euro. Das Konsortium wird im Sommer 2026 mit der operativen Umsetzung beginnen. Der Dienstleistungsvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren.

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Die Rheinmetall-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,59 Prozent höher bei 1.007,80 Euro.

DJG/mgo/ros

Dow Jones Newswires

Bildquellen: Tobias Arhelger / Shutterstock.com, Postmodern Studio / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
10.07.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
08.07.26 Rheinmetall Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.26 Rheinmetall Buy UBS AG
03.07.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG