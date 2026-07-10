Rheinmetall-Aktie legt zu: Auftrag aus Großbritannien erhalten

Großauftrag

13.07.26 11:44 Uhr

Rheinmetall hat einen Großauftrag aus Großbritannien erhalten.

Die Rheinmetall-Aktie notiert am Montag im XETRA-Handel zeitweise 1,59 Prozent höher bei 1.007,80 Euro.

Wie der Rüstungskonzern mitteilte, ist er Teil eines Konsortiums zur Digitalisierung der Gefechtsausbildung der britischen Armee. Der Rheinmetall-Anteil an dem Auftrag hat ein Volumen von knapp einer Milliarde Euro. Das Konsortium wird im Sommer 2026 mit der operativen Umsetzung beginnen. Der Dienstleistungsvertrag hat eine Laufzeit von 15 Jahren.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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