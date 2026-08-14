Rheinmetall-Aktie steigt: Bundeswehr erteilt Auftrag über mehr als 500 Millionen Euro
Rheinmetall hat von der Bundeswehr einen Auftrag mit einem Auftragswert von mehr als 500 Millionen Euro für die Lieferung von mobilen Rettungsstationen erhalten.
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Wie der Düsseldorfer Rüstungskonzern mitteilte, soll die Bundeswehr in Erweiterung einer früheren Bestellung zusätzlich insgesamt 149 geschützte und ungeschützte Systeme im Wert von mehr als 500 Millionen Euro brutto erhalten. Der Auftrag sei im Juli gebucht worden und erhöhe die Stückzahl der Rettungsstationen auf insgesamt 165 Systeme im Gesamtwert von mehr als 600 Millionen Euro brutto. Der Abruf erfolge aus einem Ende 2024 erteilten Rahmenvertrag. Die Produktion der Rettungsstationen soll im ersten Quartal 2027 beginnen, so der DAX-Konzern.
Die Rettungsstationen sind Teil des Gesamtsystems Modulare Sanitätseinrichtungen (MSE). Innerhalb des Sanitätsdienstes der Bundeswehr dienen die hochmobilen Rettungsstationen dazu, die erste notfallmedizinische Versorgung der Truppe sicherzustellen.
Die Rheinmetall-Aktie zeigt sich via XETRA zeitweise 1,58 Prozent stärker bei 1.221,00 Euro.
DOW JONES
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