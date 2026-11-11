SFC Energy-Aktie fester: Ukraine-Order treibt an – Fokus verlagert sich auf das Zivilgeschäft

Großauftrag

11.11.26 09:26 Uhr

Ein Großauftrag aus der Ukraine hat dem Brennstoffzellenspezialisten SFC Energy einen Schub im Rüstungsgeschäft verschafft.

Dadurch habe sich der Anteil des Segmentumsatzes im Kernzielmarkt Verteidigung in den ersten neun Monaten auf 46 Prozent mehr als versechsfacht, teilte das im SDAX gelistete Unternehmen am Mittwoch in Brunnthal mit. Für das vierte Quartal rechnet Vorstandschef Peter Podesser wieder mit einem größeren Anteil seiner zivilen Produkte und erwartet daher einen geringeren Ergebnisbeitrag als in den beiden Vorquartalen.

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Insgesamt stieg der Umsatz - wie bereits bekannt - in den ersten neun Monaten um 29 Prozent auf 132,8 Millionen Euro. Dadurch kam SFC Energy auch unter dem Strich wieder in die Gewinnzone: Der Überschuss lag bei 14,3 Millionen Euro nach einem Verlust von 1,2 Millionen ein Jahr zuvor.

Schon Ende Oktober hatte SFC-Chef Podesser deshalb seine Prognose für den operativen Gewinn in diesem Jahr angehoben: Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll seither 36 bis 38 Millionen Euro erreichen. In den ersten neun Monaten lag es bei 33,7 Millionen Euro und damit mehr als dreimal so hoch wie ein Jahr zuvor.

Via XETRA steigt die SFC-Aktie zeitweise 1,48 Prozent auf 17,84 Euro.

/stw/stk

BRUNNTHAL (dpa-AFX)