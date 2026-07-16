Siemens-Aktie zieht an: Milliardenauftrag für Hochgeschwindigkeitszüge aus Italien

Großauftrag

20.07.26 13:15 Uhr

Siemens hat einen Großauftrag in Italien an Land gezogen.

Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat die Italo Holding 26 Velaro-Hochgeschwindigkeitszüge bestellt. Die Vereinbarung umfasst zudem eine Option auf 14 weitere Züge sowie einen Service-Vertrag über 30 Jahre. Der Auftragswert für Siemens Mobility liege bei rund 3 Milliarden Euro.

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Die Züge werden am Siemens-Standort in Krefeld gebaut. Die Instandhaltung im Rahmen des Service-Vertrages erfolgt am Standort Dortmund.

Die Velaro-Züge bestehen aus acht Wagen und bieten jeweils rund 440 Sitzplätze. Sie erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 320 Stundenkilometern.

Via XETRA zeigt sich die Siemens-Aktie zeitweise 0,7 Prozent stärker bei 266,40 Euro.

DOW JONES