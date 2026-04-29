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Großauftrag

Siemens sichert sich Milliarden-Auftrag: Schweizer Bahn bestellt Doppelstockzüge - Aktie fester

30.04.26 14:31 Uhr
Siemens-Aktie fester: Milliarden-Deal im Bahnsegment stärkt Auftragslage | finanzen.net

Siemens hat sich im Zuggeschäft einen milliardenschweren Großauftrag in der Schweiz gesichert.

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Bahnbetreiber SBB bestellte 116 sechsteilige Doppelstockzüge vom Typ Desiro DoSto bei Siemens Mobility Schweiz fest, wie die Siemens-Tochter mitteilte. Der Vertrag beinhaltet eine Option auf bis zu 84 weitere Züge. Der Auftragswert wird mit rund 2 Milliarden Schweizer Franken beziffert. Ab 2031 sollen die neuen Züge im Netz der Zürcher S-Bahn zum Einsatz kommen.

Auf XETRA steht die Siemens-Aktie am Donnerstag zwischenzeitlich 1,58 Prozent höher bei 250,65 Euro.

DJG/rio/mgo

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