Großauftrag überschattet

Rheinmetall vermeldet einen neuen internationalen Großauftrag, doch die Aktie gerät gehörig unter Druck. Das sind die Gründe.

Des einen Freud, des anderen Leid: Ein Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" bewegt die Papiere von Rheinmetall und TKMS am Mittwoch deutlich.

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So schnellen die Papiere von TKMS via XETRA zeitweise um 8,10 Prozent hoch auf 78,70 Euro und führen den MDAX an. Gleichzeitig brechen Rheinmetall-Aktien zeitweise um deutliche 14,39 Prozent auf 998,70 Euro ein und halten damit zur Wochenmitte die rote Laterne im DAX. Damit rutschten die Anteilsscheine der Düsseldorfer auf das tiefste Niveau seit April vergangenen Jahres.

Milliardenschwerer Auftrag für Rheinmetall

Dabei teilte Rheinmetall erst am Mittwochmorgen mit, dass man sich mit der rumänischen Regierung auf eine langjährige Partnerschaft verständigt hat. So wurden die Düsseldorfer mit der Lieferung von Flugabwehrsystemen des Typs Skyranger 35 beauftragt. Die Bestellung beläuft sich dabei auf einen Gesamtwert von 5,7 Milliarden Euro und umfasst neben den georderten Skyranger-Systemen auch Skynex-Systeme sowie zwei Millennium-Geschütze. Damit ist die Beauftragung Teil eines historischen Großauftrags, der bereits am 2. Juni 2026 bekanntgegeben wurde.

Großauftrag überschattet: Bund plant Fregattenwechsel

Dieser Großauftrag wird allerdings durch ein ganz anderes Ereignis überschattet. Wie der "Spiegel" berichtet, plant Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, das Projekt zum Bau von Fregatten des Typs F126 nicht weiter fortzusetzen. Generalunternehmer sei der deutsche Schiffsbauer Naval Vessels Lürssen (NVL), der von Rheinmetall übernommen worden ist. Stattdessen habe sich Pistorius nun als Alternative für Fregatten des Typs Meko-200 von TKMS entschieden, so das Magazin.

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Analyst warnt: Eigene Messlatte bei Auftragseingängen wackelt

Analyst David Perry von JPMorgan nannte diese Entwicklung "einen herben Rückschlag" für Rheinmetall. Die Düsseldorfer dürften nun die eigenen Vorgaben für den Auftragseingang im zweiten Quartal sowie im Gesamtjahr wohl nicht mehr erreichen. Der Experte bezifferte den Auftragswert auf rund 12 Milliarden Euro. Ob damit der Übernahme von Naval Vessels Lürssen durch Rheinmetall quasi die Geschäftsgrundlage entzogen werde, sei noch nicht zu entscheiden. Denn der Bund könne bei NVL ein anderes Kriegsschiff ordern oder das Unternehmen könne als Subunternehmer agieren.

So reagieren die Branchenkollegen

Im Sog des massiven Abverkaufs bei Rheinmetall geraten auch die Branchenkollegen RENK und HENSOLDT unter Druck. Zeitweise verlieren RENK-Aktien 4,45 Prozent auf 43,70 Euro, während HENSOLDT-Papiere 3,98 Prozent auf 68,46 Euro absacken.

Benedict Kurschat, Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net mit Material von dpa-AFX