Großbank UBS blickt nach Gewinnsprung positiv aufs erste Quartal

ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS geht trotz der erneuten Corona-Lockdowns in vielen Ländern zuversichtlich ins neue Jahr. Saisonale Faktoren sowie eine im Vergleich zum vierten Quartal 2020 verstärkte Kundenaktivität dürften positiv auf die Geschäfte wirken, wie die Bank am Dienstag bei der Vorlage von Jahreszahlen für 2020 mitteilte. Die guten Aussichten für die Finanzmärkte sollten in der Vermögensverwaltung dem Ertrag aus wiederkehrenden Gebühren Rückenwind verleihen. Allerdings werde das Niedrigzinsumfeld weiterhin auf dem Nettozinsertrag lasten.

Die Blicke der Investoren richten sich nun auf die künftige Strategie der Bank unter dem neuen, seit November amtierende Konzernchef Ralph Hamers. Bankenanalyst Kian Abouhossein von JPMorgan rechnet um die Vorlage der Zahlen für das erste Quartal herum mit einem Strategieupdate. So will sich Hamers, der auch schon die niederländische Bank ING (ING Group) führte, nicht auf dem Erfolg des letzten Jahres ausruhen. "Der Wandel ist die einzige Konstante. Deshalb müssen wir agil bleiben und UBS noch fitter für die Zukunft machen", sagte er laut Mitteilung.

Erst Mitte Januar hatte die UBS angekündigt, noch im ersten Quartal gut jede fünfte ihrer 239 Filialen auf dem Heimatmarkt zu schließen. Immer mehr Kunden wickelten ihre Bankgeschäfte online ab, hatte es zur Begründung geheißen./mis/stk