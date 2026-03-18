Großbestellung

China Eastern Airlines kauft bei Airbus 101 Flugzeuge des Typs A320neo.

Nach Angaben der chinesischen Fluggesellschaft hat die Bestellung nach Listenpreisen einen Wert von insgesamt rund 108,89 Milliarden Yuan, was 15,80 Milliarden US-Dollar entspricht. Die Flugzeuge sollen laut China Eastern in Tranchen von 2028 bis 2032 ausgeliefert werden.

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Die Fluggesellschaft erklärte, der Kauf sei Teil ihrer Strategie, Flotten im Voraus zu planen und zu reservieren, und stehe noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die chinesische Regierung. Airbus habe gegenüber China Eastern Zugeständnisse beim Preis gemacht. Der tatsächliche Kaufpreis werde niedriger ausfallen als der Listenpreis.

Die Transaktion werde in Raten gezahlt und dürfte den Cashflow und den Betrieb des Unternehmens nicht wesentlich beeinflussen.

Die Airbus-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,79 Prozent stärker bei 167,50 Euro.

Von Kimberley Kao

DOW JONES