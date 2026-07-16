Airbus-Aktie tiefer: Milliardenauftrag von Air China kann Kurs nicht stützen
Air China ordert bei Airbus dutzende Groß- und Schmalrumpfflugzeuge im Milliardenwert. Die Aktie reagiert darauf überraschend verhalten.
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Die chinesische Fluggesellschaft Air China bestellt beim weltgrößten Flugzeugbauer Airbus (Airbus SE) zahlreiche Großraum- und Schmalrumpf-Jets. Airbus erhielt laut einer Mitteilung an die Börse in Shanghai einen Auftrag über 15 Großraumflugzeuge des Typs A350-900 sowie 40 Maschinen der A320neo-Reihe für die Air-China-Tochter Shenzhen Airlines. Der Gesamtwert laut Listenpreisen beläuft sich demnach auf rund 12,4 Milliarden US-Dollar (10,8 Mrd Euro). Bei großen Flugzeugbestellungen sind in der Regel deutliche Rabatte üblich.
Via XETRA zeigt sich die Airbus-Aktie zeitweise mit einem Minus von 1,80 Prozent auf 192,12 Euro.
/mis/men
KOPENHAGEN (dpa-AFX)
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|16.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.