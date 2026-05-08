Lufthansa-Aktie steigt: Konzern bestellt 20 neue Langstreckenjets bei Airbus und Boeing
Der Lufthansa-Konzern bestellt insgesamt zwanzig neue Langstreckenflugzeuge bei Airbus und Boeing.
Werte in diesem Artikel
Der Aufsichtsrat segnete die Bestellung von zehn Airbus A350-900 und zehn Boeing 787-9 zum Listenpreis von 7,7 Milliarden US-Dollar bei seiner Sitzung am Montag ab, wie der MDAX-Konzern mitteilte. Die Maschinen werden zwischen 2032 und 2034 ausgeliefert und sollen dann ältere und weniger effiziente Modelle ersetzen. Die Entscheidung, bei welcher Konzernairline und an welchem Drehkreuz die bestellten Flugzeuge zum Einsatz kommen werden, werde zu einem späteren Zeitpunkt getroffen.
Zusammen mit dieser Bestellung hat die Lufthansa Group der Mitteilung zufolge aktuell insgesamt 232 Flugzeuge neuester Technologie in Auftrag gegeben, darunter 107 Langstreckenflugzeuge.
Die Lufthansa-Aktie notiert im nachbörslichen Tradegate-Handel zeitweise 1,32 Prozent stärker bei 8,30 Euro.
DOW JONES
Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Airbus News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com